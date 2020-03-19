شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: أجرينا فحوصات لـ 53 حالة وجميعها خالية من (كورونا)

الصحة بغزة: أجرينا فحوصات لـ 53 حالة وجميعها خالية من (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير مختبرات وزارة الصحة، بغزة، عميد مشتهى: إن المختبر المركزي، أجرى فحوصات لـ 53 حالة مشتبه بها بفيروس (كورونا) حتى اللحظة، مؤكداً أن النتائج أثبتت خلوها تماماً من الفيروس.

وأوضح مشتهى، وفق ما نقلت وكالة (الرأي)، أن الحالات التي يتم فحصها لم تعد تقتصر على العائدين فقط، بل تم توسيع دائرة الترصد للكشف عن حالات أمراض الجهاز التنفسي من المرضى داخل المستشفى، والتي يشتبه بأعراضها وتقييمها وفحصها.

وأضاف: أن أدوات الفحص لا تزال تكفي لفحص الحالات حتى اللحظة، وهناك وعودات من منظمة الصحة العالمية؛ لدعم المختبر المركزي بالأدوات والأجهزة أيضاً، مبيناً أن كافة الفحوصات تجرى على أعلى مستوى من الجودة والدقة، بما يحقق سلامة الإجراءات والنتائج.

وبين مشتهى، أنه تم إعداد سياسات وإجراءات خاصة بجمع العينات من المرضى، ونقلها إلى المختبر المركزي، وتجهيزها حتى ظهور النتائج، لافتاً إلى أن الطواقم تعمل حالياً ضمن المرحلة الأولى من الإجراءات، وهي تعزيز سبل الوقاية من انتشار الوباء.

وحول سلامة الطواقم العاملة في المختبر المركزي، قال مشتهى: "منذ اللحظة الأولى لظهور حالات (كورونا) في العالم، تم تجهيز المختبر المركزي، وإضافة بعض التعديلات عليه لضمان تعزيز وسائل الحماية الشخصية للكوادر العاملة فيه، والمدربة، وتزويدهم بالزي الخاص بالحماية الشخصية، حيث تم عزل غرفة للعمل وتجهيزها بكافة متطلبات السلامة المهنية للعاملين، والذين يعملون بنظام فترتين صباحاً ومساءً لإنجاز أكبر قدر ممكن من الفحوصات".

وكانت وزارة الصحة بغزة، اتخذت سلسلة من إجراءات الوقاية لمواجهة فيروس (كورونا)، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والصحة العامة للمجتمع، حيث خصصت الوزارة الرقم المجاني المباشر (103) للاستفسار والإبلاغ عن أي تطورات صحية بين العائدين إلى قطاع غزة، إلى جانب إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً من تاريخ وصولهم، وإجراءات الحجر الجبري لغير الملتزمين بالحجر من العائدين.

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