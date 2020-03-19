شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تُخصص غرفاً للحجر الصحي للسيدات الحوامل المشتبه بهن

الصحة بغزة تُخصص غرفاً للحجر الصحي للسيدات الحوامل المشتبه بهن
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ضمن أنشطة الإدارة العامة للمستشفيات في رفع الجهوزية بالمستشفيات، وخاصة مستشفيات الولادة، أفاد د. نعيم أيوب، رئيس قسم الولادة، بالإدارة العامة للمستشفيات، أنه تم تخصيص غرف للحجر الصحى داخل مستشفيات الولادة، للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا) إلى حين تأكيد التشخيص، وتحتاج إلى رعاية ومتابعة صحية خاصة.

وأكد، أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والسياسات التى وضعتها وزارته للحد من انتشار فيروس (كورونا) والمحافظة على سلامتها وجنينها، وأنه لم يتم تسجيل أى حالة حتى اللحظة في قطاع غزة.

وأوصى أيوب، السيدة الحامل بالاهتمام بالنظافة الشخصية والتغذية السليمة، التى تعتمد على الأغذية المدعمة بفيتامين C لتقوية الجهاز المناعى، كذلك عدم الاختلاط مع الأفراد لفترات طويلة، والابتعاد عن الأماكن المكتظة.

ودعا استشارى النساء والتوليد بوزارة الصحة، السيدات الحوامل إلى الالتزام بالموعد المحدد لها لزيارة الطبيب المعالج، سواء في العيادات الخارجية أو الأقسام الأخرى أو مراكز الرعاية الأولية منعاً للاكتظاظ وضمان سلامتهن.

وأوضح أيوب، أن الفيروس لا ينتقل إلى الجنين داخل رحم الأم، ولكن قد يكون معرضاً للإصابة وانتقال الأعراض للمولود، وهو في حضن أمه، إذا كانت مصابة، أو اذا تم مخالطته بمصابين بأعراض فيروس (كورونا)، مشدداً على أنه لم تسجل أى حالة في قطاع غزة، مؤكداً أن المسنين والأطفال، هم الأكثر عرضة للإصابة، نتيجة ضعف مناعتهم.

ويذكر، أن وزارة الصحة خصصت الرقم المجاني المباشر (103) للاستفسار والإبلاغ عن أي تطورات صحية بين العائدين إلى قطاع غزة، إلى جانب إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً من تاريخ وصولهم، والحجر الإجباري لغير الملتزمين بالحجر الصحي.

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