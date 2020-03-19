الصليب الأحمر: لن نتخلى عن دورنا التاريخي بالوقوف إلى جانب المعتقلين وعائلاتهم

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت سهير زقوت، المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الصليب الأحمر، لن يتخلى عن دوره التاريخي بالوقوف بجانب المعتقلين وعائلاتهم.



وقالت زقوت لـ "دنيا الوطن": إن الصليب الأحمر، يتابع عن قرب، أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مضيفة: "ما زالت زيارات مندوبي اللجنة الدولية لأماكن الاحتجاز منظمة".



وحول الزيارات العائلية، أوضحت أن الزيارات معلقة للأسبوع الثاني على التوالي، كجزء من إجراءات سلطات الاحتجاز الوقائية في ظل انتشار فيروس (كورونا).



ونوهت إلى أن اللجنة الدولية في حوار دائم مع السلطات الإسرائيلية؛ لإيجاد وسائل اتصال بديلة، تضمن استمرار التواصل العائلي.



وأكدت زقوت، أن توفير الرعاية الصحية، خاصة في هذا الوقت، واتخاذ ما يلزم لمنع انتشار الأوبئة، هو من اختصاص سلطات الاحتجاز.



واختتمت حديثها قائلة: أُقدر قلق عائلات المعتقلين، وأرجو أن يأخذ الجميع هذا بعين الاعتبار، عند تداول الأخبار، حول المعتقلين، ما تحتاجه العائلات الآن، هو التضامن، و ليس زيادة القلق والتوتر.