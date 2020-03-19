مليون دولار من "البنك العربي" لمواجهة فيروس (كورونا) في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

قرر البنك العربي التبرع بمبلغ مليون دولار لدعم الجهود الرامية لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد، وللحيلولة دون توسع انتشاره في المحافظات الفلسطينية.



وقال البنك في بيان وصل "دنيا الوطن": إن هذا التبرع جاء إنطلاقاً من الواجب الوطني للبنك العربي وضمن مسؤوليته المجتمعية في فلسطين في ضوء الظروف الإستثنائية الحالية.



وثمن البنك العربي الجهود الرسمية المبذولة على مختلف المستويات من أجل تجاوز هذه الظروف، مؤكداً على ضرورة تكاتف الجميع وتفعيل قيم التعاون والمواطنة المسؤولة والمشاركة المجتمعية الفاعلة بما يضمن المحافظة على سلامة وصحة المواطنين وتخفيف الآثار المترتبة على هذه الجائحة العالمية.