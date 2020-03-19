هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال ووزارة الصحة الإسرائيلية تنفيان إصابة أسرى بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الخميس: إن إدارة سجون الاحتلال، ووزارة الصحة الإسرائيلية، نفتا أن يكون هناك أي إصابات بفيروس (كوفيد- 19)، (كورونا)، لأي أسير داخل المعتقلات أو مراكز التوقيف حتى اللحظة.



وبينت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أنه بعد متابعات طاقمها القانوني مع إدارة السجون الإسرائيلية، والتواصل مع أعضاء كنيست عرب، تواصلوا مع وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن الأخبار التي تم تدوالها صباح اليوم، بإصابة 4 أسرى بالفيروس في سجن (مجيدو) غير صحيحة، وأن الأسرى الأربعة تم عزلهم في أحد أقسام المعتقل للاشتباه بهم، ولم تظهر عليهم أية أعراض بالإصابة بـ (كورونا).



ولفتت الهيئة، إلى أن إدارة سجن (مجدو)، قامت بإفراغ قسم رقم (4) في السجن، وتحويله إلى مكان للحجر الصحي والفحص الطبي، في حالة الإشتباه بوجود حالات في صفوف أسرى السجن والذين يتجاوز عددهم (800) أسير.



وأوضحت الهيئة، أنه ومنذ ساعات الصباح، تم تداول خبر مفاده، إصابة أربعة أسرى بفيروس (كورونا) في سجن (مجدو) وأن الفيروس نقل لهم عن طريق أسير، كان يخضع للتحقيق في مركز تحقيق (بيتح تكفا) ووصلته العدوى عن طريق أحد المحققين.



وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، ووسائل الإعلام والصحافة، بضرورة توخي الدقة والتروي في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية، لخطورة وحساسية الظروف والأوضاع الراهنة، ولكي لا يثار الرعب والذعر في صفوف الحركة الأسيرة وعائلاتهم.



وشددت الهيئة، على مطالبتها للمؤسسات الدولية والحقوقية والقانونية؛ بالضغط على السلطات الإسرائيلية؛ للإفراج الفوري عن الأسرى، ولا سيما الأقل مناعة، كالأسرى المرضى، وكبار السن والأسيرات والأطفال، وبضرورة تعقيم الأقسام والغرف، وتقديم كل وسائل الصحة والسلامة العامة للمعتقلين، ومحملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أي أسير، يصاب بهذا الفيروس.