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مصر تُغلق المقاهي والمراكز التجارية والمطاعم بسبب (كورونا)

مصر تُغلق المقاهي والمراكز التجارية والمطاعم بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قررت السلطات المصرية، إغلاق المقاهي والمطاعم والملاهي والنوادي الليلية، والمراكز التجارية، من الساعة 7:00 مساءً وحتى الساعة 06:00 صباحاً، حتى تاريخ 31 آذار/ مارس الجاري.

ووفق موقع (اليوم السابع) فقد قال مجلس الوزراء المصري في بيان: إنه قرر غلق المقاهي والمطاعم والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من السابعة مساء، وحتى السادسة صباحاً، من اليوم وحتى 31 آذار/ مارس، وذلك بهدف مكافحة انتشار فيروس (كورونا).

وأكدت الحكومة، أن القرار لا يسري على المخابز، ومحال البقالة والصيدليات، والسوبر ماركتات، سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.

وسجلت مصر حتى الآن 210 إصابات بفيروس (كورونا)، بينها ست حالات وفاة.

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