شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: البدء بتطبيق إجراءات جديدة حول إحضار المعتقلين لقاعات المحاكم

هيئة الأسرى: البدء بتطبيق إجراءات جديدة حول إحضار المعتقلين لقاعات المحاكم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أنه تم البدء بتطبيق إجراءات جديدة، تتمثل بعقد جلسات تمديد توقيف بدون إحضار المعتقلين لقاعات المحاكم، وذلك نظراً للتطورات الأخيرة، بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ في دولة الاحتلال لمواجهة فيروس (كورونا).

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أنه وفقاً لمجموعة التعليمات، التي أقرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، داخل السجون، ومراكز التوقيف، والمحاكم الإسرائيلية، فإنه لا يسمح لذوي الأسرى، بحضور جلسات أبنائهم في المحاكم العسكرية في (عوفر وسالم).

وبناء على ذلك، طلب طاقم الهيئة من ذوي الأسرى، متابعة ما يحصل مع أبنائهم داخل جلسات المحاكم من خلال التواصل مع مديريات هيئة الأسرى الموجودة بمحافظات الوطن، أو من خلال التواصل مع طاقم الوحدة القانونية في الهيئة.

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