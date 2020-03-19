بعد إصابة أسرى بفيروس (كورونا).. أبو عبيدة: الغرفة المشتركة في حالة انعقاد دائم

أبو عبيدة

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رام الله - دنيا الوطن

حمل أبو عبيدة، الناطق العسكري، باسم كتائب القسام، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة وصحة الأسرى في السجون.



وقال أبو عبيدة في تغريدة له: "نؤكد بأن حياة وسلامة الأسرى هي خط أحمر، وعلى العدو الصهيوني الإفراج عن أسرى شعبنا، كونه عاجزاً عن حمايتهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة، التي تقيهم من الأوبئة والأمراض، ونخص بالذكر كبار السن والمرضى والأطفال والنساء والأسرى الإداريين".



وأوضح، أن قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة، في حالة انعقاد دائم، لتقدير الموقف، والتشاور حول الإجراءات المناسبة حيال هذا التطور الخطير، الذي يمس صحة أسرانا.