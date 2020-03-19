موسى دودين يُحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى بعد إصابة أربعة بفيروس (كورونا)

موسى دودين القيادي في حركة حماس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

حمّل موسى دودين، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في ظل تفشي فيروس (كورونا) في دولة الاحتلال، وما يحملة من خطورة على حياة الأسرى، وانتقال العدوى من السجانين لداخل السجون.



جاء ذلك، في تصريح صحفي له، تعقيباً على إصابة 4 أسرى بفيروس (كورونا)، (كوفيد- 19) في سجن (مجدو) شمال فلسطين المحتلة.



وأكد دودين، أن ظروف الاعتقال في السجون، لا تسمح بالوقاية من المرض ومحاصرته ومنعه من الانتشار، وهو ما يستدعي تحركاً دولياً لإنقاذ حياة الأسرى.



ودعا منظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر الدولي؛ لمتابعة أوضاع الأسرى في السجون، وتوفير المعلومات بشفافية عن أوضاع الأسرى وظروفهم الصحية، وعدم السماح لحكومة الاحتلال بالتعتيم على ما يدور داخل السجون، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وقال: "إن ظروف الأسرى المرضى، وإمكانية تعرضهم للإصابة بمرض (كورونا) يتطلب الإفراج الفوري عنهم، دون أي تأخير أو مماطلة".