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  • هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال ووزارة الصحة الإسرائيلية تنفيان إصابة أسرى بـ(كورونا)

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الديمقراطية تدعو لإجراءات وقائية واحترازية لإنقاذ الأسرى من جائحة كورونا

الديمقراطية تدعو لإجراءات وقائية واحترازية لإنقاذ الأسرى من جائحة كورونا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: "نتابع بقلق شديد التقارير الواردة من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة عدد من الأسرى الفلسطينيين بفيروس كورونا، جراء انتقال العدوى عبر أحد العاملين في إدارة السجون الإسرائيلية".

وأضافت الجبهة، في تصريح وصل "دنيا الوطن": حذرنا قبل أيام من احتمالية إصابة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال بفيروس كورونا، ولكن سياسة الاستهتار وعدم التجاوب مع ذلك، أدت لإصابة عدد من الأسرى.

وحملت الجبهة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة وسلامة الأسرى في سجون الاحتلال، جراء الاستهتار وعدم استجابة مصلحة السجون الإسرائيلية لمطالب الأسرى وتحسين ظروف اعتقالهم، واستمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون.

ودعت الجبهة منظمة الصحة العالمية إلى التدخل السريع والعاجل بإنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين يتجاوز عددهم (5000) أسير وأسيرة قبل فوات الأوان، وتوفير سبل الوقاية والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتقال جائحة كورونا وتفشيها في صفوف أسرى جدد.

وطالبت الجبهة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط على حكومة الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية لتوفير سبل الوقاية والإجراءات الاحترازية والوقائية ومواد التنظيف والتعقيم للأسرى لمواجهة (كورونا)، ووقف سياسة الإهمال الطبي المتعمد ضد الأسرى، والإفراج عن جميع الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء.

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