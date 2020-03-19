وزارة الاقتصاد الوطني بغزة تُحذّر التجار من التلاعب بالأسعار واحتكار السلع

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت وزارة الاقتصاد الوطني، التجار من التلاعب بأسعار المواد الغذائية والتموينية، ورفع أسعارها واحتكارها.



وأكدت الوزارة في بيان، أصدرته الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، والمحتكرين للسلع في الأسواق والمجمعات التجارية.



وذكرت الوزارة، أن أطقم التفتيش والرقابة وحماية المستهلك والمنتشرة في جميع محافظات غزه، تقوم وعلى مدار الساعة بمتابعه الأسعار، وتوافر السلع والمواد الغذائية والتموينية في الأسواق، مشيرة إلى أنها أوعزت للطواقم بالتشديد على متابعته وضبط الأسعار وارتفاعها، وعمل محاضر ضبط للتجار المخالفين لتحويلهم للشؤون القانونية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.



ودعت الوزارة المواطنين والمستهلكين إلى الإبلاغ الفوري عن التجار، الذين يتلاعبون بأسعار المواد الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني للوزارة رقم (1800112233) أو التوجه لمكاتب حماية المستهلك في جميع محافظات قطاع غزه؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.