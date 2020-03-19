أول تعليق من حماس حول إصابة أسرى بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

حمّل الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة والمباشرة، عن إصابة عدد من الأسرى في سجونه بفيروس (كورونا).



وأشار قاسم، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن سياسة الإهمال الطبي، التي تنتهجها إدارات السجون بحق الأسرى، تؤدي لاستشهاد العشرات منهم، كما أدت لوصول الفيروس للأسرى، الذين يعانون أصلاً من العزل التام عن العالم.



ودعت حماس، المؤسسات الحقوقية والصحية الدولية، وذات الاختصاص بالأسرى، إلى التدخل العاجل لحماية أسرانا في سجون الاحتلال، من تطورات انتشار الفيروس.