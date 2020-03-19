الصحة بغزة: جهزنا النقاط الطبية بمراكز الحجر الصحي لمتابعة الحالة الصحية للعائدين

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق الإعلامي لوزارة الصحة، أشرف القدرة، أن قطاع غزة لا زال خالياً من فيروس (كورونا)، مشيراً إلى أنه تم إجراء الحجر الإلزامي لـ 787 عائداً إلى قطاع غزة، والذين تم توزيعهم على 8 مراكز للحجر الصحي.



ولفت القدرة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، إلى أن الوزارة أتمت تجهيز النقاط الطبية داخل مراكز الحجر الصحي؛ لمتابعة الحالة الصحية للعائدين، ووفرت لهم الطواقم الطبية والمستلزمات الطبية على مدار الساعة، مشيراً إلى أن حالتهم الصحية جيدة، وأنه جرى نقل كبار السن، والحالات المرضية إلى فندق (الكومودور) بغزة، للعناية بصحتهم.



وأضاف بأن 2708 عائدين، يخضعون للحجر المنزلي، ووضع 70 عائداً في الحجر الخاص، لمخالفتهم إجراءات الوقاية والسلامة المجتمعية، داعياً كافة المواطنين، لضرورة الالتزام بتعليمات وإرشادات الوقاية والسلامة الشخصية المجتمعية.