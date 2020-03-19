7 وفيات بفيروس (كورونا) في الجزائر

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفعت أعداد الوفيات في الجزائر؛ جراء فيروس (كورونا) المستجد، إلى 7 حالات.



وقالت وزارة الصحة في بيان لها: "يوجد في الجزائر 75 إصابة بفيروس كورونا و7 وفيات".



وأضافت: "إن 32 مصاباً بفيروس (كورونا) في الجزائر، تماثلوا للشفاء وغادروا الحجر الصحي".



وأغلقت الجزائر حدودها البرية، وأوقفت الرحلات البحرية والجوية، كما أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في خطاب للأمة، الثلاثاء عن وقف كل التجمعات.