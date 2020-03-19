إصابة خمسة أسرى فلسطينيين بفيروس (كورونا) بسجن (مجدو)

أفاد قدورة فارس، مدير نادي الأسير الفلسطيني، بإصابة خمسة أسرى فلسطينيين، بفيروس (كورونا) اليوم الخميس، في سجن (مجدو) الإسرائيلي.



وأشار فارس، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن السبب وراء إصابة الأسرى الخمسة بفيروس (كورونا)، يعود إلى أحد المحققين الإسرائيليين.



وقال فارس: "أحد المحققين مصاب بفيروس (كورونا)، في أحد مراكز التحقيق، نقل المرض إلى أحد الأسرى، والذي بدوره نقل المرض إلى الأربعة الآخرين".







رام الله - دنيا الوطن