ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

من أمام فندق انجل الذي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بداخله

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رام الله - دنيا الوطن

أكد إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية أن ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، لطالبتين جامعيتين من القدس ورام الله قادمتين من فرنسا، إضافة إلى آخر من نابلس.



وقال ملحم في المؤتمر الصحفي حول آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الخميس، انه بإصابة المواطنين الثلاثة، يرتفع عدد الإصابات إلى 47 مواطنا.



وأضاف: "أخذت عينات من طالبتين جامعيتين قادمتين من فرنسا، وصلتا القدس ورام الله، والعائلتان كانتا على درجة عالية من المسؤولية الوطنية والصحية، وتعاملتا مع الحالتين في الحجر المنزلي، وتم إخضاعهما للفحص وتبين أنهما مصابتان بالفيروس".



وأشار ملحم إلى أن الطالبتين نقلتا إلى مجمع "هوغو تشافيز" في رام الله وحالتهما الصحية مستقرة، كما أن الأجهزة الصحة تتابع تقفي أثر من خالط الطالبتين.



وقال ملحم: "في نابلس تم حجر أحد المصابين الذي لم يكن في أيدي السلطات الصحية، والتدابير الوقائية، وتمكنت الأجهزة الأمنية مشكورة من التحوط على الشخص الذي لم يكن يرغب بالخضوع للحجر، وظهرت عليه الأعراض ويجري التحقق، وهو قيد المتابعة الصحية وسينقل إلى مركز الحجر الصحي للحفاظ على سلامته".



وأضاف ان الحكومة تتابع وتقيم الأوضاع، وقد تتخذ قرارات وإجراءات أكثر صرامة، ونحن في حالة انعقاد دائم.



وأشار إلى أن لجنة الطوارئ الإعلامية تتابع كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتغربل الأخبار المضروبة عن الدقيقة، وتقوم اللجنة إلى توثيق المعلومات من خلال وزارة الصحة.



وأوضح أن هذا الوباء يتدحرج بمتوالية هندسية وترتفع الأرقام في دول كثيرة حولنا، إلا أن إجراءاتنا الرسمية حافظت على مستوى العدد، والارتفاع بمتوالية عددية محصورة في فلسطين، لكن أيضا يجب أخذ الأمر على محمل الجد، وندعو الجميع لأخذ الأمر على محمل الجد.