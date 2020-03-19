عدد وفيات قياسي في إيطاليا بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت إيطاليا، تسجيل 475 حالة وفاة جديدة، بسبب فيروس (كورونا) الجديد، وهو أعلى عدد حصيلة رسمية لأي دولة منذ اكتشاف الحالة الأولى في الصين، أواخر العام الماضي.



ووفق ما ذكرت وكالة (فرانس برس)، فقد بلغ إجمالي الوفيات في إيطاليا 2978 حالة، أكثر من نصف جميع الحالات المسجلة خارج الصين، في حين بلغ عدد الإصابات 35713.



وسجل الرقم القياسي السابق البالغ 368 حالة وفاة، أيضاً في إيطاليا يوم الأحد.