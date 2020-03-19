الليلة.. أوقاف غزة تُطلق حملة للتضرع والدعاء لرفع وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، عن إطلاق حملة للتضرع والدعاء من أجل رفع البلاء والوباء، وذلك عبر بث دعاء موحد في كل مساجد قطاع غزة والإذاعات المحلية، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.



وأكدت أوقاف غزة، أنها تطلق هذه الحملة، عملًا بقوله تعالى "فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا"، فيما دعت كافة المواطنين كلاً من مكانه إلى التأمين على هذا الدعاء، عسى الله أن يصرف هذا الوباء والبلاء عن شعبنا وأمتنا والبشرية جمعاء.



وقالت الأوقاف: إنها أصدرت تعميمًا لجميع المؤذنين في المساجد، لتشغيل هذا الدعاء عبر مكبرات الصوت في جميع المساجد.