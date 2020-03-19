(ليكود) يوافق على طلب (أزرق- أبيض) بخصوص وزارة الجيش والخارجية

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم تحالف (أزرق أبيض) بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت قناة (كان) الإسرائيلية، أن حزب (ليكود) وافق على مطالبة تحالف (أزرق- أبيض) بتعيين غابي أشكنازي، وزيرًا للجيش الإسرائيلي.



وقالت القناة: إن (أزرق- أبيض) يطالب أيضًا بتلقي حقائب وزارة الخارجية والأمن الداخلي والقضاء والثقافة، وسيطرة تامة على أجهزة تطبيق القانون، وتمتعه بحق النقض (فيتو) في أمور تتعلق بهذا الشأن.



وأوضحت القناة، أن هناك تقدمًا في الاتصالات بين الحزبين من أجل تشكيل حكومة طوارئ، ولكن ليس أكثر من ذلك.



يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كرر أمس دعوته لتحالف (أزرق- أبيض) للانضمام إلى حكومة طوارئ برئاسته، والموافقة على تشكيل لجان كنيست للتعامل مع أزمة (كورونا) على اختلاف أوجهها.



وطالب نتنياهو (أزرق- أبيض) بأن يتعهد بألّا يترأس هذه اللجان من وصفهم بـ "داعمي الإرهاب"، في إشارة منه إلى النواب العرب.