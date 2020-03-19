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8800 وفاة بفيروس (كورونا) في العالم

8800 وفاة بفيروس (كورونا) في العالم
صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
بلغت حصيلة الوفيات بفيروس (كورونا) المستجد في العالم، منذ ظهوره في كانون الأول/ ديسمبر، وحتى صباح الخميس 8784 وفاة.

 ووفق حصيلة أعدّتها وكالة (فرانس برس) استناداً إلى مصادر رسمية، فقد سجّلت أكثر من 209 آلاف و500 إصابة بالفيروس في 150 دولة ومنطقة، منذ بداية تفشي الوباء، فيما هذه الأرقام لا تعكس الواقع كاملاً، إذ صار عدد كبير من الدول يفحص الحالات الأكثر حاجة للرعاية الطبية فقط.

والدول التي سجّل فيها أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية هي: إيطاليا (475 وفاة جديدة) تليها إيران (147 وفاة) ثم إسبانيا (107 وفيات).

ومنذ ظهور الفيروس بمدينة ووهان الصينية، بلغ عدد المصابين بالوباء في الصين؛ باستثناء هونغ كونغ وماكاو.. 80 ألفاً و894 شخصاً توفي 3237 منهم، وتماثل 69 ألفاً و601 للشفاء، وخلال الساعات الـ 24 الماضية، سجّلت الصين 13 إصابة جديدة و11 وفاة.

أما خارج الصين، فبلغ إجمالي عدد المصابين بالوباء حتى الساعة 18.30 ت.غ الأربعاء 128 ألفاً و609 أشخاص (18300 حالة إصابة جديدة) توفي منهم 5 آلاف و547 شخصاً (937 حالة وفاة جديدة).

والدول الأكثر تضرراً بالفيروس بعد الصين هي إيطاليا (2978 وفاة من أصل 35 ألفاً و713 إصابة) تليها إيران (1135 وفاة من أصل 17 ألفاً و161 إصابة) ومن ثم إسبانيا (598 وفاة من أصل 13 ألفاً و716 إصابة) وفرنسا (264 وفاة من أصل 9134 إصابة).

ومنذ الثلاثاء الماضي، أعلنت كل من سان مارينو وتركيا وبنغلادش ومولدافيا وكوبا وبوركينا فاسو وسلوفينيا تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس على أراضيها، بينما أعلنت كلّ من قيرغيزستان ومونتينيغرو وجيبوتي وغامبيا تسجيل أولى الإصابات بالفيروس على أراضيها.

أما من حيث التوزيع الجغرافي، فحتى الساعة 18.30 ت غ من مساء الأربعاء، بلغ إجمالي عدد المصابين في آسيا 93 ألفاً و955 شخصاً (توفي منهم 3 آلاف و384 شخصاً) وفي أوروبا 86 ألفاً و94 شخصاً (توفي منهم أربعة آلاف و112 شخصاً) وفي الشرق الأوسط 19 ألفاً و210 أشخاص (توفي منهم 1152 شخصاً)، وفي الولايات المتحدة وكندا 7 آلاف و748 شخصاً (توفي منهم 104 أشخاص) وفي أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي 1324 شخصاً (توفي منهم 10 أشخاص) وفي أفريقيا 596 شخصاً توفي منهم 16 شخصاً وفي أوقيانيا 576 شخصاً توفي منهم ستة أشخاص.

وأعدّت هذه الحصيلة، مكاتب وكالة (فرانس برس) بناء على معطيات السلطات الوطنية المختصة، وبيانات منظمة الصحة العالمية.

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