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السعودية: نؤمن بمحورية القضية الفلسطينية

السعودية: نؤمن بمحورية القضية الفلسطينية
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز
رام الله - دنيا الوطن
أكد المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي، إيمان المملكة الراسخ بمحورية القضية الفلسطينية، وحرصها على تقديم كل ما من شأنه مساعدة الشعب الفلسطيني بجميع أطيافه، على مواجهة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً الملايين منهم، الذين يعيشون في مخيمات اللجوء.

ووفق موقع (اليوم) السعودي، فقد شدد المعلمي، على الدور المهم الذي تقوم به (أونروا) لتوفير حياة كريمة للملايين من اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير فرص التعليم والرعاية الصحية وغيرها، مشيراً إلى استمرار المملكة، وحرصها على مواصلة دعم وكالة (أونروا) إيماناً منها برسالتها السامية، ودورها المهم.

جاء ذلك، خلال لقائه، أمس، مديرة المكتب التمثيلي في نيويورك لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) المعينة حديثاً، السفيرة غريتا غونارسدوتير.

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