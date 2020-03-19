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خلفًا لكرينبول.. تعيين مدير جديد لوكالة (أونروا)

خلفًا لكرينبول.. تعيين مدير جديد لوكالة (أونروا)
فيليب لازاريني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين السويسري فيليب لازاريني، مديراً لوكالة الغوث (أونروا).

ووفق قناة (i24news)، فإنه في حال موافقة مجلس الوكالة الاستشاري على تعيينه، فإنه سيخلف بيير كرينبول، وهو أيضاً سويسري، والذي استقال من منصب مدير (أونروا) في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 وسط اتهامات بسوء الإدارة. 

وعمل الخبير السويسري المولود في العام 1964، منسقا للأمم المتحدة في لبنان، خلال السنوات الخمس الماضية، وقال غوتيريش "لديه خبرة تفوق الثلاثين عاماً في مجال المساعدة الإنسانية".

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