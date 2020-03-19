الإعلام: يجب توفير مسلتزمات الوقاية للصحفيين العاملين بالمؤسسات العربية والدولية بفلسطين



وشددت الوزارة، في بيان لها، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، على ضرورة التزام كافة المؤسسات بدفع كامل الراتب لموظفيها، وفي موعده الشهري، وعدم اتخاذ أي إجراءات، تخالف القانون، مثل منح الإجازات بدون راتب، أو الخصم من الراتب، التزاماً بقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة.









رام الله - دنيا الوطنأهابت وزارة الإعلام، بكافة المؤسسات الإعلامية العربية والدولية العاملة في فلسطين، بالعمل على ضرورة توفير مستلزمات الوقاية والحماية للصحفيين العاملين فيها، لضمان سلامتهم، وفق القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الطوارئ.