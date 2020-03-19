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إحصائية إيرانية صادمة: شخص واحد يتوفى بفيروس (كورونا) كل 10 دقائق

إحصائية إيرانية صادمة: شخص واحد يتوفى بفيروس (كورونا) كل 10 دقائق
صورة من إيران التي ينتشر فيها وباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الصحة الإيرانية، أن 50 شخصاً في إيران يصابون بفيروس (كورونا) كل ساعة، ويتوفى شخص واحد كل 10 دقائق.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة، الإيرانيين إلى أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار، وحثهم على "اتخاذ القرار بوعي بشأن السفر والتنقل والزيارات في عيد النيروز".

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