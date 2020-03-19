الجيش الأردني يبدأ بإغلاق العاصمة عمان

الجيش الأردني

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رام الله - دنيا الوطن

أغلق الجيش الأردني العاصمة عمّان، وجميع المحافظات، بحيث لن يسمح بالتنقل بين المحافظات مع الالتزام بمحدودية الحركة داخل المحافظات، إلا للضرورة القصوى، اعتباراً من الساعة 07:00 صباح اليوم الخميس الموافق 19/03/2020 ولإشعار آخر.



وأكد الناطق باسم الجيش الأردني، العميد الركن مخلص محمد المفلح، إنه "سيتم أيضا إغلاق مداخل ومخارج المحافظات، ومنع الحركة والتنقل فيما بينها، إلا من تقتضي طبيعة عملهم".



وأضاف المفلح، وفق ما نقلت قناة (المملكة) فقد "استثنى القرار الأشخاص المصرح لهم من الجهات المعنية المعروفة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وحسب طبيعة العمل".



وأكد أنه "لن يسمح بالتنقل بين المحافظات، وسيكون هناك محدودية حركة داخلها إلا للضرورة القصوى والحالات الطارئة"، موضحاً أن التعامل مع المواطنين المتنقلين بين المحافظات من خلال هوياتهم، والتصاريح الموجودة معهم، والتأكد من مكان عمله، ولن يسمح بالدخول لمن لم يتم التأكد من صحة هذه الإجراءات"، وذلك تنفيذاً لرؤى الملك عبد الله الثاني لضمان سلامة المواطن.