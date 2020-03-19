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النيابة بغزة: سنُلاحق أي شخص ينشر معلومات مغلوطة حول فيروس (كورونا)

النيابة بغزة: سنُلاحق أي شخص ينشر معلومات مغلوطة حول فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شددت النيابة العامة في قطاع غزة، على أهمية تحلي وسائل الإعلام، والصحفيين، وجمهور المواطنين، بالدقة والمصداقية في نقل ونشر الأخبار، والتوثيق من الرواية الرسمية، وذلك استكمالاً لجهود الوزارات المختصة في مكافحة فيروس (كورونا)، وانطلاقاً من واجباتها القانونية والمهنية.

وأكدت النيابة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، أنها ستعمل وبحزم، على ملاحقة وتحريك الإجراءات القانونية، في مواجهة أي شخص، يثبت قيامه بنشر معلومات مغلوطة، أو المساعدة على ترويج الإشاعات والأخبار المكذوبة.

وشددت النيابة العامة على ضرورة التزام العائدين من الخارج بإجراءات الحجر الصحي، وفق تعليمات وزارة الصحة، وذلك حفاظاً على سلامة مواطنينا الكرام، وحرصاً على الوقاية والتحصين من أي انتشار محتمل للمرض.

وأشارت إلى أنها ستباشر بالإجراءات بحق المخالفين، وإلزامهم دون تهاون، بالأماكن المعدة للحجر الصحي، متمنية السلامة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني.

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