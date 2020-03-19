لأول مرة.. الصين تُعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الصين، اليوم الخميس، أنّها لم تسجّل خلال الساعات الـ24 الماضية أيّ إصابة "محلية" جديدة بفيروس (كورونا) المستجدّ، في سابقة من نوعها منذ بدأت بكين بإحصاء الإصابات في كانون الثاني/ يناير، لكنّ الدولة التي ولد فيها الفيروس، سجّلت بالمقابل ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات الوافدة من الخارج.



وبحسب وكالة (شينخوا) الصينية، فقد قالت لجنة الصحّة في الصين: إنّها أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34 إصابة جديدة بالوباء، جميعها لدى أشخاص وافدين، التقطوا العدوى أثناء وجودهم خارج البلاد.



وبحسب اللجنة، فإنّ القسم الأكبر من الإصابات الجديدة، سجّل في بكين (21 حالة) تليها مقاطعة غوانغدونغ في جنوب البلاد (9 حالات) ثم شانغهاي (حالتان) في حين سجّلت الإصابتان المتبقيتان في مقاطعتي هيلونغ جيانغ (شمال شرق) وتشجيانغ (شرق).



وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات الوافدة في الصين إلى 189 حالة، في حين فرضت السلطات حجراً صحياً إلزامياً على كل شخص يصل إلى البلاد من الخارج.