شؤون فلسطينية

جنود الاحتلال يعتدون على المصلين عند بوابات الأقصى

جنود الاحتلال يعتدون على المصلين عند بوابات الأقصى
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، على الفلسطينيين المتوافدين لأداء صلاة الفجر على أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وتمركز جنود شرطة الاحتلال، خلف حواجزهم على بوابات المسجد الأقصى، وقاموا بدفع المصلين المتوافدين لأداء صلاة الفجر على بوابات المسجد، وهددوهم بفرض غرامات مالية باهظة، في حال تجمعوا للصلاة أمام أبواب المسجد- المغلقة بحجة محاربة فيروس (كورونا).

وهاجم جنود الاحتلال المصلين الممتنعين عن تسليم هوياتهم؛لتجنب مخالفتهم بمبالغ مالية باهظة، بسبب تجمعهم للصلاة على أبواب المسجد الأقصى المبارك، والتي يحرص المصلون خلالها على أخذ إجراءات السلامة، فيما يتعلق بالعدوى.

وكان جنود الاحتلال، قد أغلقوا بوابات المسجد الأقصى منذ عدة أيام، ويمنعون المصلين من أداء الصلاة داخل المسجد أو التجمع في ساحاته، بزعم محاربة (كورونا)، بينما يحذر الأهالي من استغلال الاحتلال لهذه الأوضاع؛ لتمرير مخططات تقسيم المسجد زمانياً ومكانياً، حيث تتواصل بذات الوقت، اقتحامات المستوطنين للأقصى بحماية جنود الاحتلال.

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