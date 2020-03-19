شؤون فلسطينية

الاحتلال يَشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة

الاحتلال يَشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة
جنود إسرائيليين - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عدداً من المواطنين، خلال حملة دهم وتفتيش منازلهم في مناطق مختلفة، بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة من جيش الاحتلال، اقتحمت مخيم الدهيشة، جنوبي بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، ودهمت عدداً من المنازل، واعتقلت المواطنين، رامز اللحام، ويزن يوسف البلعاوي، والأسير المحرر مصطفى الحسنات.

وفي شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب خليل مجدي أبو سمرة، بعد اقتحام منزله في منطقة صوفين في مدينة قلقيلية، فيما اعتقلت قوة أخرى، الشاب أيهم عبد الله أبو صلاح من بلدة عرابة جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اقتحمت قرية برقة شمال غرب نابلس، فيما اقتحمت بلدة سيلة الظهر جنوب غرب جنين.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين شرطة الاحتلال وأهالي قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، إثر اقتحام قوة من شرطة الاحتلال القرية، واعتقال الشبان رشاد وموسى أبو ريالة، وزايد العجلوني، والاعتداء على المعتقلين وذويهم لحظة الاعتقال، وأصيب عدد من المواطنين على إثرها.

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