الشاباك يبدأ بتعقب مصابي (كورونا) في إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

بدأ جهاز (شاباك) الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، بتعقب مصابي فيروس (كورونا) المستجد، وجمع بيانات رصد موقع جهاز الهاتف الخاص بالفيروس أو المعزولين صحياً، دون الحاجة إلى أمر قضائي.



وبحسب ما نقل موقع (عرب 48)، أعلنت وزارة الصحة، أنها تلقت بيانات جمعها (شاباك) حول مواقع مصابين بفيروس (كورونا)، وتم رصد أشخاص خالطوا المرضى، ولفتت الوزارة إلى أنها بعثت 400 رسالة نصية، لأشخاص تم تحديدهم على أنهم خالطوا أشخاصاً تأكدت إصابتهم بالفيروس.



وأكدت الوزارة، "أن هذا الإجراء، يأتي بهدف تسهيل عمليات الاستقصاء الوبائي (تحديد خارطة تحرك ناقلي الفيروس)، وتقصير الإجراء، والوصول بأكبر قدر ممكن من الدقة إلى الأشخاص، الذين خالطوا مريض كورونا".



وأوردت وزارة الصحة، في رسالتها إلى الأشخاص، الذين خالطوا مريض (كورونا)، تاريخ الحادثة، وطالبتهم بالدخول إلى العزل الصحي الفوري، مبينة أنه "تم إبلاغ مرضى (كورونا) أنه تم استخدام البيانات المتعلقة بمواقع تواجدهم لاستكمال التحقيق الوبائي؛ لتحديد الأشخاص الذين اختلط بهم".