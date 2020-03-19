إسرائيل تستعد للإغلاق الشامل بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) إلى 433 حالة.



ووفق موقع (عرب 48)، فقد وصفت الوزارة حالة (6) منهم بخطيرة و(12) بمتوسطة والآخرين بطفيفة، فيما تعافى (11) مريضاً.



وأوعزت وزارة الصحة، بالدخول إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوماً لكل من خالط مصاباً بـ (كورونا).



بدوره، أوعز وزير الأمن الداخلي، غلعاد اردان إلى الشرطة والأمن بالاستعداد لفرض إغلاق شامل على كافة أنحاء إسرائبل، وقال: "إنه لا يستبعد اتخاذ قرار بهذا الشأن قريباً".



وأوضح اردان، أنه "سيسمح خلال الإغلاق للمستخدمين الحيويين بالخروج من منازلهم، ولسائر السكان فقط من أجل التزود بالمؤن وتلقي العلاج الطبي"، مؤكداً أن "قرار فرض الإغلاق صعب جداً ولكنه ضروري ".