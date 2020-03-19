دولي

منظمة الصحة العالمية: كورونا لم يصل ذروته بعد وحكومات تتكتم

منظمة الصحة العالمية: كورونا لم يصل ذروته بعد وحكومات تتكتم
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا معلومات كافية عن حالات (كورونا) المكتشفة بالشرق الأوسط، وأوضحت أن حكومات المنطقة لا تبلغ المنظمة بمعلومات كافية، عن الحالات التي تكتشف إصابتها بالفيروس.

ووفق (سكاي نيوز) قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، الدكتور أحمد بن سالم المنظري: إن انتشار فيروس (كورونا) في الشرق الأوسط لم يصل ذروته بعد.

وأضاف المنظري، أن طبيعة انتشار الفيروس غير واضحة المعالم، مؤكداً أن المنظمة تسعى لتقوية النظم الصحية في الدول العربية، خاصة تلك التي تعاني شحاً في الموارد.

وشدّد على أهمية تعامل دول المنطقة بشفافية، مع موضوع مشاركتها بيانات الإصابة بالفيروس مع منظمة الصحة؛ للمساعدة في اتخاذ الاستراتيجيات المناسبة.

وعبر المنظري قبل أيام، عن "القلق إزاء تزايد عدد البلدان التي تبلغ عن حالات في المنطقة، لا سيما تلك البلدان ذات النظم الصحية الهشة.

وبينما كانت معظم الحالات المبلّغ عنها مرتبطة بالسفر، نشهد الآن تزايد عدد حالات الإصابة الناجمة عن انتقال المرض على المستوى المحلي، وهذا تطور يبعث على القلق".

أما المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، فوصف فيروس (كورونا) بأنه: "عدو للبشرية، ويمثل تهديداً غير مسبوق".

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