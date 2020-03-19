بعد تراجعه الليلة الماضية.. الدولار يُواصل الصعود
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني، مقابل الشيكل الإسرائيلي، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.80 شيكل.
الدينار الأردني: 5.44 شيكل.
اليورو الأوروبي: 4.24 شيكل.
الجنيه المصري: 0.24 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني، مقابل الشيكل الإسرائيلي، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.80 شيكل.
الدينار الأردني: 5.44 شيكل.
اليورو الأوروبي: 4.24 شيكل.
الجنيه المصري: 0.24 شيكل.
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