بعد تراجعه الليلة الماضية.. الدولار يُواصل الصعود

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني، مقابل الشيكل الإسرائيلي، على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: 3.80 شيكل.



الدينار الأردني: 5.44 شيكل.



اليورو الأوروبي: 4.24 شيكل.



الجنيه المصري: 0.24 شيكل.