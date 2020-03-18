حميد: تطبيق إغلاق مدن بيت لحم الثلاثة ومنع التحرك فيها

وأضاف حميد، وفق وكالة (وفا)، أن هذه الإجراءات الأمنية ستسود أيضا في أرجاء المحافظة، تحديداً كل المناطق التي تخضع لنا كاملة (مناطق أ)، مشيراً إلى أن هناك إجراءات أخرى حيث بدأت الطواقم الطبية والصحية بأخذ الفحوصات والعينات ومتابعة الأفراد والعائلات المحجوزة في المنازل، ومنعهم من مخالفة كسر الحجر، كما سيتم ملاحقة المخالفين واخضاعهم للحجر الصحي.





وأوضح أنه وفق الإجراءات الأمنية المشددة وإغلاق المدن الرئيسة الثلاثة، سيسمح بحرية التنقل للطواقم الطبية والخدمات الأساسية من علاجات وعيادات ومستشفيات ومخابز وكل متطلبات الحياة الأساسية.





وأضاف أن دوريات عسكرية لمختلف قوى الأمن تجولت في المدن الثلاثة، وعبر مكبرات الصوت وجهت نداء للمواطنين التزامهم البيت سلامة لهم.



رام الله - دنيا الوطنقال محافظ بيت لحم، كامل حميد، إنه مع الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، تم تطبيق الإجراءات الأمنية على أرض الواقع، بمنع التنقل داخل المدن الرئيسية الثلاثة بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، وبين المحافظة والمحافظات الأخرى، بناء على قرار رئيسة الوزراء محمد اشتيه لمواجهة وباء فيروس الكورونا.