انخفاض على درجات الحرارة ومنخفض جوي يضرب فلسطين الجمعة









درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 11-5 8-4 8-5 بيت لحم 11-5 8-4 8-5 رام الله والبيرة 10-4 7-3 7-4 طولكرم 15-8 13-7 13-8 نابلس 12-6 9-5 9-6 قلقيلية 15-8 13-7 13-8 جنين 16-7 11-6 11-7 سلفيت 11-5 8-4 8-5 طوباس 16-7 11-6 11-7 روابي 12-6 9-5 9-6 الخليل 10-4 7-3 7-4 غزه 16-9 14-8 14-9 أريحا 20-11 16-10 17-11 خانيونس 16-9 14-8 14-9 الأغوار الشمالية 18-9 14-8 15-9 رفح 15-8 13-7 13-8

4- خطر التزحلق على الطرقات .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو الخميس، غائماً الى غائم جزئي وباردا الى شديد البرودة و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وشديد البرودة ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار بين الحين والآخر على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.السبت: يستمر الجو غائماً الى غائم جزئي وشديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتسقط بإذن الله الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.الأحد: يكون الجو غائماً جزئيا و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال فترة تاثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر:1- شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 70 كم/ساعة.2- تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.3- تدني مدى الرؤيا الافقية.