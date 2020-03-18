دولي

تركيا تُعلن تسجيل ثاني وفاة بفيروس (كورونا) و93 إصابة جديدة

تركيا تُعلن تسجيل ثاني وفاة بفيروس (كورونا) و93 إصابة جديدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الأربعاء، تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا لمواطن يبلغ من العمر 61 عاما.

وأضاف قوجة في تغريدة على تويتر أنه جرى تسجيل 93 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 191، داعياً المواطنين للتعاون مع السلطات لقطع الطريق أمام هذا الخطر.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، عن سلسلة من التدابير التي اتخذتها حكومته ضد الفيروس.

وقال أردوغان في خطاب متلفز عقب اجتماع تنسيقي لمواجهة كورونا في العاصمة أنقرة، "لنصمد شهرين حتى نتجاوز الأزمة بأفضل طريقة".

وأضاف أن "المدة يمكن تقليصها إلى 3 أسابيع في حال مراعاة المواطنين للتدابير التي أعلنت عنها الحكومة بهدف الحفاظ على على حياتهم ومستقبلهم".

وحتى الأربعاء، أصاب "كورونا" قرابة 217 ألفا في 172 بلدا وإقليما، توفي أكثر من 8900، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.


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