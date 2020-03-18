شؤون فلسطينية

عياش ينعى فقيد فلسطين الطيب عبد الرحيم

عياش ينعى فقيد فلسطين الطيب عبد الرحيم
محمد عياش
رام الله - دنيا الوطن
نعى الدكتور محمد عياش، عضو المجلس الوطني الفلسطيني،  المناضل الوطني امين عام الرئاسة، عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح " الطيب عبد الرحيم"(أبو العبد) الذي توفي، بعد حياة حافلة بالنضال المخلص لفلسطين وشعبها

واعتبر عياش في تصريح صحفي رحيل عبدالرحيم خسارة لقامة  وطنية ونضالية ويشهد على ذلك كل من عرفه وعاش معه.

وقال عياش: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة قامة وطنية وأخ وصديق عزيز تشهد له كل ساحات النضال".

وتقدم عياش بأحر التعازي والمواساة من القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس وأسرة وعائلة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

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