القرعاوي يطالب بمقاومة شعبية لردع مشاريع الاحتلال

فتحي القرعاوي

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رام الله - دنيا الوطن

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فتحي القرعاوي لتكوين حالة شعبية فلسطينية وعربية مقاومة لمشاريع الاحتلال بضم الأغوار وإعدام الأسرى، ولردع أي مشاريع يراد منها الإجهاز على ما تبقى من القضية الفلسطينية.



وأشار القرعاوي إلى أن هذه المشاريع المطروحة في "كنيست" ربما تنجح في هذه الفترة، نظراً للوضع الحزبي "الإسرائيلي" الذي يعتبر أكثر يمينية وتشدداً من الفترات السابقة، كما نقل موقع (حرية نيوز).



ونوه إلى أن اشتغال العالم العربي والإسلامي بأمور أخرى جعل القضية الفلسطينية على هامش اهتماماته في ظل الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، والضعف الذي يعتري السلطة الفلسطينية.