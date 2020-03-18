"التربية" والإذاعة والتلفزيون تؤكدان على الشراكة لخدمة التعليم

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التربية والتعليم، أ.د. مروان عورتاني، والمشرف العام على الإعلام الرسمي، الوزير أحمد عساف، على استمرار التعاون المشترك؛ لخدمة الرسالة التعليمية، وتوظيف الإمكانات المتاحة؛ في مجال الإعلام التربوي؛ لتحقيق غايات من شأنها خدمة التوجهات والأفكار التطويرية.جاء ذلك، خلال لقاء جمعهما، في مكتب المشرف العام، بحضور مسؤولين وممثلين عن الوزارة والهيئة.وجدد الوزيران، تأكيدهما على فتح آفاق أوسع لشراكة نوعية، تسهم في خدمة القضايا التربوية، عبر خطوات مدروسة وممنهجة، معبران عن اعتزازهما بنجاج برنامج (ثانوية أون لاين) والذي يبث عبر فضائيتي فلسطين مباشر والقدس التعليمية؛ في إطار تعاون عكس روح المسؤولية في ظل حالة الطوارئ الراهنة، والتحديات التي تواجهها القطاعات المختلفة، ومنها التعليم.