الصحة بغزة: فحوصات أربع حالات لـ (كورونا) سلبية والقطاع خالٍ من الفيروس

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن المختبر المركزي بالوزارة، أجرى، مساء اليوم الأربعاء، فحوصات مخبرية لأربع حالات اشتباه لعائدين إلى قطاع غزة.





وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن جميع نتائج الفحوصات كانت (سلبية)، مضيفةً: "بذلك نجدد التأكيد على خلو قطاع غزة من فيروس (كورونا) الجديد (كوفيد- 19) حتى اللحظة".





وفي وقت سابق، قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة: إن عدد المتواجدين في مراكز الحجر الصحي 787 حالة منهم 100 حالة مرضية، تم توفير أماكن خاصة لهم.

وأضاف القدرة، وفق قناة (الأقصى): تم تجهيز ألف غرفة للحجر الصحي من أحد الفصائل الفلسطينية، وتجهيز فندق (الكومودور)، وتم وضع العائدين إلى قطاع غزة، ولهم ظروف مرضية مختلفة في الفندق غرب غزة، ومركزي مسقط الصحيين".

وأكمل القدرة: "ما يتوفر في قطاع غزة من إمكانيات صحية يتناسب مع الصدمة الأولى لـ (كورونا) إذا تم تسجيل حالات سيتم استيعابها، لدينا سيناريوهات حال ظهرت إصابات في غزة، للأماكن التي يمكن أن يوضع فيها المصابون كدفعة أولى، وهي (معبر رفح) وإذا ازداد العدد، سيتم توفير مشفى".

واستطرد القدرة: "2700 حالة في الحجر المنزلي لا زالت أوضاعهم الصحية مسيطر عليها، ولا يوجد أي إصابة أو أعراض للإصابة من كورونا".





رام الله - دنيا الوطن