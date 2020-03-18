تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وهنية مساء اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، مساء اليوم الأربعاء، الرئيس محمود عباس، مقدماً له ولحركة (فتح) ولعائلة الفقيد التعازي، بوفاة أمين عام الرئاسة، الطيب عبد الرحيم.



واستذكر رئيس الحركة، خلال الاتصال، مناقب الراحل وأدواره المختلفة في مسيرة شعبنا في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسة الرئاسة، سائلًا المولى، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء، وفق الموقع الرسمي لحركة (حماس).