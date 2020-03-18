الاحتلال يعتقل أربعة فتية من سلوان وحي الثوري

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة فتية، بعد اقتحام بلدة العيساوية، وحي الثوري في القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن عدداً كبيراً من جنود الاحتلال، اعتقلوا الفتيين عبد ناصر ومحمد أبو ريالة، من محيط مسجد الأربعين في العيساوية، بعد إخضاعهما للتفتيش، كما نقل موقع (حرية نيوز).



كما اعتقلت قوات الاحتلال، الفتى مجد محمود (14 عاماً) من العيسوية، والفتى أمير شويكي، من حي الثوري ببلدة سلوان.