شؤون فلسطينية

النيابة العامة توقيف ثلاثة متهمين بنشر أخبار كاذبة حول (كورونا) برام الله

النيابة العامة توقيف ثلاثة متهمين بنشر أخبار كاذبة حول (كورونا) برام الله
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
بتوجيهات النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، بتشديد الإجراءات المتبعة، ضد مرتكبي جرائم نشر الأخبار والإشاعات الكاذبة، حول وجود حالات في محافظة رام الله، مصابة بفيروس (كورونا)، وذلك دون الرجوع لمصدرها الرسمي، المتمثل بوزارة الصحة الفلسطينية.

وعليه؛ قامت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بتوقيف ثلاثة متهمين من محافظة رام الله، قاموا عمداً بنشر أخبار كاذبة حول انتشار هذا الفيروس، بموجب قرار صادر عن محكمة صلح رام الله، وبناء على طلب مقدم من النيابة العامة، استناداً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وذلك لغايات استكمال التحقيق معهم، علماً أنه قد تم إحضارهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة من قبل الأجهزة الأمنية.

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