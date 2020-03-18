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الجيش الأردني يُغلق العاصمة عمان بالكامل لمواجهة (كورونا)

الجيش الأردني يُغلق العاصمة عمان بالكامل لمواجهة (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الأردني، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق العاصمة عمّان، اعتبارًا من يوم غدً الخميس، وذلك ضمن الإجراءات التي اتبعتها المملكة؛ لمنع تفشي فيروس (كورونا)، وأبرزها إقرار قانون الدفاع.

وقال الجيش، في بيان صحفي، إنه سيتم إغلاق العاصمة عمان من جميع المنافذ، اعتبارًا من الساعة السابعة من صباح يوم غدٍ الخميس، ولإشعار آخر، باستثناء الأشخاص المصرح لهم من الجهات المعنية المعروفة للقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، وبحسب طبيعة العمل.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية في وقت سابق من اليوم، ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس إلى 52، وسط إجراءات غير مسبوقة، أعلنتها الحكومة لمواجهة الوباء، الذي بدأ في الصين قبل ثلاثة أشهر، وتفشى في العالم بشكل مخيف.

ومساء الثلاثاء، صادق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على قرار مجلس الوزراء، العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، اعتبارًا من الأمس لمواجهة الفيروس، وهو ما سمح للجيش بالانتشار على مداخل المدن والمحافظات.

وسبق أن أعلنت الحكومة تعطيل القطاعين العام والخاص، وإغلاق المدارس والجامعات، ومنع التجمعات والصلاة في المساجد والكنائس، ووقف السفر برًا وجوًا، ودعوة المواطنين لعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، كإجراءات احترازية بسبب الفيروس.

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