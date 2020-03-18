وفاة طفل (11 عاماً) بحادث سير ببلدة كفر اللبد شرق طولكرم

تعبيرية

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رام الله- دنيا الوطن

لقي طفل يبلغ من العمر (11 عاماً) من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، مصرعه اليوم، نتيجة حادث سير بوقوعه عن ترلة مجرور من تركتور في طولكرم.



وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، ان الطفل توفي بعد وصوله إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي، متأثراً بجراح بليغة نتيجة حادث سير، وقع عندما كان سائق مركبة، يقود تراكتوراً زراعياً منتهي الترخيص والتأمين، ويجر ترلة غير مرخصة أو مؤمنة، وأثناء سيره سقط الطفل، حسب ادعاء السائق.



وأضاف ارزيقات: أنه وعند وصول المصاب (المتوفى) إلى المستشفى، تم الإبلاغ من قبل أهله بأنه وقع عن سطح المنزل، وبالتحقيق من شرطة المباحث العامة والمرور بطولكرم، تم التوصل إلى حقيقة ما جرى، وهو سقوطه عن ترلة التركتور، وتم توجيه خبراء الحوادث للمكان، وإجراء الكشف على الموقع والتأكد من سبب الوفاه، وتم فتح قضية بالحادث.



وأكد ارزيقات، أن الشرطة، أوقفت السائق لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه أصولاً، وتحويل ملفه للقضاء، وتم تسليم الجثة إلى ذويها، بعد معرفة سبب الوفاة.