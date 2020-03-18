شؤون فلسطينية

الليكود يُقدم مشروعي قانون لضم غور الأردن وإعدام أي فلسطيني ينفذ عمليات ضد إسرائيليين

الليكود يُقدم مشروعي قانون لضم غور الأردن وإعدام أي فلسطيني ينفذ عمليات ضد إسرائيليين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قدمت كتلة حزب الليكود في الكنيست مشروعي قانون لضم غور الأردن وشمال البحر الميت وبرية الخليل بالضفة الغربية لإسرائيل، وفرض عقوبة الإعدام بحق كل فلسطيني ينفذ عملية ضد إسرائيليين.

وقال صحيفة (يسرائيل هيوم)، اليوم الأربعاء، أن من شأن مشروعي القانون أن يحرجا كتلة "كاحول لافان"، برئاسة بيني غانتس المكلف بتشكيل الحكومة، بعدما أعلنت كتلته عن تأييدها لضم غور الأردن، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة القرن.

وكان رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، طرح عدة مرات مشروع قانون "عقوبة الإعدام للمخربين"، أي الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات أسفرت عن مقتل إسرائيليين.

واعتبر رئيس كتلة حزب الليكود في الكنيست ميكي زوهار، أن مشروعي القانون سيحرجان "كاحول لافان" و"يسرائيل بيتينو"، اللتين تسعيان إلى تشكيل ائتلاف بدعم من القائمة المشتركة.

وقال زوهار: "دعونا نرى هذا التعاون الرائع بين القائمة المشتركة وبين "يسرائيل بيتنا" و"أزرق أبيض"، مبيناً أن التحالف بين "كاحول لافان" وليبرمان يستند إلى مصلحة وحيدة وهي المساس بنتنياهو ومصلحة القائمة المشتركة هي المس بإسرائيل وأزرق أبيض وليبرمان مستعدان للمس بمصالح الدولة من أجل المس بنتنياهو".

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