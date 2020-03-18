سلطة النقد تُقلص دوام المصارف ومؤسسات الإقراض وتُحدد عدد المراجعين بكل فرع

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن تعليمات خاصة بدوام المصارف، ومؤسسات الإقراض في فلسطين، وذلك في ظل تفشي فيروس (كورونا).





وقالت سلطة، النقد في بيان صحفي، إنها قررت تقليص دوام المصارف، ومؤسسات الإقراض، بحيث يبدأ من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الواحدة والنصف ظهراً، مشيرةً إلى أن عدد المراجعين بالفرع الواحد يجب أن يكون عشرة أشخاص.





وفيما يلي تفاصيل التعميمات الصادرة عن سلطة النقد:





الموضوع: دوام المصارف أثناء الأزمة الصحية.

استناداً إلى قرار سيادة الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين، وإلى تعليمات رئيس الوزراء، بشأن حصر الحالات المصابة والحد من انتشارها، وإلى ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الجمهور وموظفي الجهاز المصرفي من الإصابة، ولضمان استمرار تقديم الحد الأدنى من الخدمات للجمهور في ظروف الطوارئ بما يمكن مؤسسات القطاع الخاص والشركات التجارية والصناعية والمشاريع من إستمرار توفير السلع الأساسية للمواطنين إضافة الى دعم توفير التمويل اللازم لقطاع الخدمات الصحية، فقد تقرر ما يلي:

1. تقليص ساعات العمل المخصصة لاستقبال الجمهور بحيث تبدأ الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً.

2. تنظيم عدد المراجعين وجدولة زياراتهم للفروع بحيث لا يتجاوز العدد داخل الفرع 10 مراجعين، وتفعيل خدمات الحجز المسبق من خلال التطبيقات الالكترونية للمصارف.

3. تنفيذ الاعمال المكتبية في الإدارات العامة والإقليمية لضمان إدارة الحسابات المراسلة والعمليات الخارجية مع اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر.

4. استغلال الكوادر البشرية بالشكل الأمثل وتخفيض عدد الموظفين وتنقلهم بما يتناسب مع حجم الاعمال والحفاظ على سلامتهم.

5. التواصل مع الجمهور بشأن إجراءات تفعيل الخدمات المصرفية الالكترونية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال المباشر والنشرات والفيديوهات التوعوية.

6. تزويد سلطة النقد بخطة المصرف للحفاظ على عملياته من خلال فرع واحد على الأقل في كل مدينة.

7. الاستمرار في تطبيق إجراءات الوقاية المعتمدة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.





الموضوع: دوام مؤسسات الإقراض أثناء الازمة الصحية

استناداً إلى قرار سيادة الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين، وإلى تعليمات رئيس الوزراء بشأن حصر الحالات المصابة والحد من انتشارها، وإلى ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الجمهور وموظفي مؤسسات الاقراض، ولضمان استمرار تقديم الحد الأدنى من الخدمات للجمهور في ظروف الطوارئ، فقد تقرر ما يلي:

1. تقليص ساعات العمل المخصصة لاستقبال الجمهور بحيث تبدأ الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً.

2. تنظيم عدد المراجعين وجدولة زياراتهم للفروع بحيث لا يتجاوز العدد داخل الفرع 10 مراجعين، وتفعيل خدمات الحجز المسبق من خلال التطبيقات الالكترونية.

3. استغلال الكوادر البشرية بالشكل الأمثل وتخفيض عدد الموظفين وتنقلهم بما يتناسب مع حجم الاعمال والحفاظ على سلامتهم.

4. التواصل مع الجمهور بشأن إجراءات تفعيل الخدمات الالكترونية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال المباشر والنشرات والفيديوهات التوعوية.

5. تزويد سلطة النقد بخطة المؤسسة للحفاظ على عملياته من خلال فرع واحد على الأقل في كل مدينة.

6. الاستمرار في تطبيق إجراءات الوقاية المعتمدة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطن