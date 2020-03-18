إدخال المئات من أطقم الفحص الطبي التشخيصي لفيروس (كورونا) لقطاع غزة

وجاء هذا التنسيق، بناءً على طلب تقدمت به منظمة الصحة العالمية (WHO) التي توجهت إلى إسرائيل، طالبةً تنسيق عملية إدخال أطقم الفحص، ومعدات الوقاية إلى الجهاز الصحي في قطاع غزة.



وخلال ساعات الصباح، تم إدخال المئات من أطقم الفحص الطبي التشخيصي لفيروس (كورونا) عن طريق معبر بيت حانون/ إيرز، شمال القطاع، وذلك بالإضافة إلى المئات من أطقم الوقاية

والنظارات الواقية، المخصصة للطواقم الطبية.



ويشار إلى أنه قد تم إدخال شحنة أخرى إلى قطاع غزة، نهاية الأسبوع الماضي، للحيلولة دون انتشار فيروس (كورونا).

رام الله - دنيا الوطننقلت إسرائيل، اليوم الأربعاء، المئات من أطقم الفحص الطبي التشخيصي لفيروس (كورونا) إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى معدات الوقاية الطبية.