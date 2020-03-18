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دولي

إيطاليا تُعلن عن عدد قياسي بوفيات مصابي فيروس (كورونا) بيوم واحد

إيطاليا تُعلن عن عدد قياسي بوفيات مصابي فيروس (كورونا) بيوم واحد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن وفاة 475 شخصاً في أنحاء البلاد، بسبب فيروس (كورونا) المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2978.

وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية، بأن عدد الوفيات في إقليم لومبارديا الإيطالي، ارتفع إلى 1959، بعد تسجيل 319 وفاة جديدة في يوم واحد فقط، وفق (روسيا اليوم). 

وقالت وسائل الإعلام: إن المقاطعة، سجلت 1433 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين في لومبارديا، تجاوز 17713.

وكشف تقرير إحصائي رسمي، صدر في إيطاليا، عن أن أقل من 1% من مجمل ضحايا فيروس (كورونا) المستجد في البلاد لم يكونوا مصابين بأمراض أخرى.

وأكد التقرير الصادر عن معهد الصحة الوطني الإيطالي، الذي يتخذ من العاصمة روما مقراً له، استناداً إلى بيانات 18% من المتوفين بسبب الفيروس (والذين يتجاوز عددهم الإجمالي 2.5 ألف شخص) أن 0.8% فقط منهم كانوا أصحاء تماماً لحظة إصابتهم بالفيروس.

وكان 25.1% و25.6% من هؤلاء، مصابين بمرض أو مرضين، فيما كان نحو نصف عدد الضحايا، يعانون من ثلاثة أمراض على الأقل.

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