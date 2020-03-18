قيادي بـ "حماس" يحذر: الاحتلال يبيت شيئاً خطيراً للمسجد الأقصى





عطون أكد أن أهل القدس هم رأس الحربة في هذه المواجهة لأنها معركة وجود يحددها صمود المقدسيين على أرضهم وبقائهم فيها، مشيراً الى أن سياسة الابعاد عن القدس والاقصى تهدف لتفريغ المدينة وتغيير خارطتها القيادية كإبعاد النواب وقيادات الحركة الإسلامية.



وأعرب القيادي في حماس، عن أمله باستخدام العالم العربي والإسلامي أوراق الضغط رسمياً من أجل الحد من انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات.



وعلى الصعيد الشعبي شدد عطون على ضرورة وجود حراك عربي واسلامي دفاعاً عن المسجد الأقصى من خلال حملات متصاعدة تشارك فيها النخب والبرلمانيين والإعلاميين.



رام الله - دنيا الوطنحذر القيادي في حركة حماس، أحمد عطون المبعد عن مدينة القدس من أن الاحتلال يبيت شيئاً خطيراً بحق المسجد الأقصى وأنه يستثمر الحالة الراهنة وفيروس كورونا لخدمة مخططاته التهويدية في القدس.وشدد عطون على ضرورة أداء الصلاة في الأقصى ولو على أبوابه لإيصال رسالة للاحتلال ببقائنا هنا من أجل تقويض حلمه بتهويد المسجد، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).وقال: "إن حالة الطوارئ الصحية وانشغال العالم بفيروس كورونا فرصة للاحتلال لفرض أكبر كم من الوقائع بحق الأقصى المبارك خدمة لمشروع الاحتلال الذي يسعى له منذ زمن وفق شعار لا قيمة لإسرائيل بدون القدس".ونوه عطون الى أن المسجد الأقصى يتعرض لتقسيم حقيقي ومنع للمصلين من دخوله وأن الاحتلال بات يزاحم الفلسطينيين في أدق تفاصيل حياتهم وفي عبادتهم من أجل فرض مخططه في رسالة منه بأن لا سيادة لغيره على القدس وهو القوة الوحيدة على الأرض.