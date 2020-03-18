شؤون فلسطينية

قيادي بـ "حماس" يحذر: الاحتلال يبيت شيئاً خطيراً للمسجد الأقصى

قيادي بـ "حماس" يحذر: الاحتلال يبيت شيئاً خطيراً للمسجد الأقصى
قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
حذر القيادي في حركة حماس، أحمد عطون المبعد عن مدينة القدس من أن الاحتلال يبيت شيئاً خطيراً بحق المسجد الأقصى وأنه يستثمر الحالة الراهنة وفيروس كورونا لخدمة مخططاته التهويدية في القدس.

وشدد عطون على ضرورة أداء الصلاة في الأقصى ولو على أبوابه لإيصال رسالة للاحتلال ببقائنا هنا من أجل تقويض حلمه بتهويد المسجد، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

وقال: "إن حالة الطوارئ الصحية وانشغال العالم بفيروس كورونا فرصة للاحتلال لفرض أكبر كم من الوقائع بحق الأقصى المبارك خدمة لمشروع الاحتلال الذي يسعى له منذ زمن وفق شعار لا قيمة لإسرائيل بدون القدس".

ونوه عطون الى أن المسجد الأقصى يتعرض لتقسيم حقيقي ومنع للمصلين من دخوله وأن الاحتلال بات يزاحم الفلسطينيين في أدق تفاصيل حياتهم وفي عبادتهم من أجل فرض مخططه في رسالة منه بأن لا سيادة لغيره على القدس وهو القوة الوحيدة على الأرض.

عطون أكد أن أهل القدس هم رأس الحربة في هذه المواجهة لأنها معركة وجود يحددها صمود المقدسيين على أرضهم وبقائهم فيها، مشيراً الى أن سياسة الابعاد عن القدس والاقصى تهدف لتفريغ المدينة وتغيير خارطتها القيادية كإبعاد النواب وقيادات الحركة الإسلامية.

وأعرب القيادي في حماس، عن أمله باستخدام العالم العربي والإسلامي أوراق الضغط رسمياً من أجل الحد من انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات.

وعلى الصعيد الشعبي شدد عطون على ضرورة وجود حراك عربي واسلامي دفاعاً عن المسجد الأقصى من خلال حملات متصاعدة تشارك فيها النخب والبرلمانيين والإعلاميين.

أخبار ذات صلة

اشتية: معظم المحافظات جاهزة وفيها مراكز علاج وحجر وفحص

اشتية: معظم المحافظات جاهزة وفيها مراكز علاج وحجر وفحص

حماية المستهلك: أسعار الأدوية أغلى من دول الجوار ونقابة الصيادلة شريكة بفرض الأسعار

حماية المستهلك: أسعار الأدوية أغلى من دول الجوار ونقابة الصيادلة شريكة بفرض الأسعار

وفاة طفل (11 عاماً) بحادث سير ببلدة كفر اللبد شرق طولكرم

وفاة طفل (11 عاماً) بحادث سير ببلدة كفر اللبد شرق طولكرم

الليكود يُقدم مشروعي قانون لضم غور الأردن وإعدام أي فلسطيني ينفذ عمليات ضد إسرائيليين

الليكود يُقدم مشروعي قانون لضم غور الأردن وإعدام أي فلسطيني ينفذ عمليات ضد إسرائيليين

سلطة النقد تُقلص دوام المصارف ومؤسسات الإقراض وتُحدد عدد المراجعين بكل فرع

سلطة النقد تُقلص دوام المصارف ومؤسسات الإقراض وتُحدد عدد المراجعين بكل فرع

الصحة بغزة: 787 مواطناً بالحجر الصحي ووفر لمئة منهم أماكن خاصة

الصحة بغزة: 787 مواطناً بالحجر الصحي ووفر لمئة منهم أماكن خاصة

الاحتلال يعتقل مقدسييْن ويستدعي مدير المسجد الأقصى للتحقيق

الاحتلال يعتقل مقدسييْن ويستدعي مدير المسجد الأقصى للتحقيق

ملحم: هناك عينات لفيروس (كورونا) قيد الفحص وسيتم الإعلان عن نتائجها عندما تظهر

ملحم: هناك عينات لفيروس (كورونا) قيد الفحص وسيتم الإعلان عن نتائجها عندما تظهر

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

اشتية: معظم المحافظات جاهزة وفيها مراكز علاج وحجر وفحص

اشتية: معظم المحافظات جاهزة وفيها مراكز علاج وحجر وفحص

وفاة طفل (11 عاماً) بحادث سير ببلدة كفر اللبد شرق طولكرم

وفاة طفل (11 عاماً) بحادث سير ببلدة كفر اللبد شرق طولكرم

قيادي بـ &#34;حماس&#34; يحذر: الاحتلال يبيت شيئاً خطيراً للمسجد الأقصى

قيادي بـ "حماس" يحذر: الاحتلال يبيت شيئاً خطيراً للمسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل مقدسييْن ويستدعي مدير المسجد الأقصى للتحقيق

الاحتلال يعتقل مقدسييْن ويستدعي مدير المسجد الأقصى للتحقيق

ملحم: هناك عينات لفيروس (كورونا) قيد الفحص وسيتم الإعلان عن نتائجها عندما تظهر

ملحم: هناك عينات لفيروس (كورونا) قيد الفحص وسيتم الإعلان عن نتائجها عندما تظهر

سكرتاريا الشبيبة وإقليم رام الله والبيرة يشكلون لجان طوارئ لمساندة الحكومة بالمحافظة

سكرتاريا الشبيبة وإقليم رام الله والبيرة يشكلون لجان طوارئ لمساندة الحكومة بالمحافظة

الأسرى يبدأون غداً الخميس أولى خطوات التصعيد

الأسرى يبدأون غداً الخميس أولى خطوات التصعيد

محافظ سلفيت يمنع العمال من دخول المستوطنات أو التعامل مع المستوطنين نهائياً

محافظ سلفيت يمنع العمال من دخول المستوطنات أو التعامل مع المستوطنين نهائياً

منوعات

شاهد: مي حريري في وصلة رقص من الحجر المنزلي

شاهد: مي حريري في وصلة رقص من الحجر المنزلي

شاهد: نورة العميري تتحدث عن زفاف فوز الفهد: &#34;لما شفتها كش بدني&#34;

شاهد: نورة العميري تتحدث عن زفاف فوز الفهد: "لما شفتها كش بدني"

شاهد نصائح نجوى كرم للوقاية من كورونا

شاهد نصائح نجوى كرم للوقاية من كورونا

شاهد نتيجة فحص كورونا الذي خضعت له راشيل الحسيني

شاهد نتيجة فحص كورونا الذي خضعت له راشيل الحسيني

جان يامان: أشعر برغبة تجاه ديميت أوزدمير.. وهي تفهمت ذلك

جان يامان: أشعر برغبة تجاه ديميت أوزدمير.. وهي تفهمت ذلك

إليسا تستعين بالإمام علي بن طالب لمحاربة &#34;كورونا&#34;

إليسا تستعين بالإمام علي بن طالب لمحاربة "كورونا"

بعد ارتدادها عن الإسلام.. السعودية فايزة المطيري تحتفل بزفافها في الكنيسة

بعد ارتدادها عن الإسلام.. السعودية فايزة المطيري تحتفل بزفافها في الكنيسة

متابعة لصبا مبارك: &#34;استري نفسك&#34;.. فهل تتوقع رد فعل الفنانة؟

متابعة لصبا مبارك: "استري نفسك".. فهل تتوقع رد فعل الفنانة؟

شقيق ياسمين عبد العزيز يحرجها: انتو إزاي عايشين مع بعض بدون صفة؟

شقيق ياسمين عبد العزيز يحرجها: انتو إزاي عايشين مع بعض بدون صفة؟

شاهد: فاشينيستا كويتية تحتفل بزفافها وفخامة مجوهراتها تخطف الانظار

شاهد: فاشينيستا كويتية تحتفل بزفافها وفخامة مجوهراتها تخطف الانظار

عربي

إسرائيل تُغلق معابرها مع مصر والأردن لمواجهة (كورونا)

إسرائيل تُغلق معابرها مع مصر والأردن لمواجهة (كورونا)

دار الإفتاء المصرية: &#34;من مات بفيروس كورونا فهو شهيد&#34;

دار الإفتاء المصرية: "من مات بفيروس كورونا فهو شهيد"

الجزائر تشهد إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر تشهد إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

لبنان يُسجل وفاة و13 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

لبنان يُسجل وفاة و13 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)